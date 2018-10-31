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В Киеве завтра из-за визита Меркель возможны ограничения движения транспорта

Новости » Инфраструктура    31.10.2018 - 16:29
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Движение транспорта может быть ограничено с 11:00 до 20:00

В Киеве завтра, 1 листоппада 2018 года, из-за визитв канцлера Германии Ангелы Меркель возможны ограничения движения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение транспорта может быть ограничено с 11:00 до 20:00.

"В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Так, движение может быть ограничено на:

  • проспекте Николая Бажана;
  • Набережном шоссе;
  • Парковой дороге;
  • Владимирском спуске;
  • Европейской площади;
  • ул. Михаила Грушевского;
  • ул. Шелковичной;
  • ул. Институтской;
  • ул. Крещатик;
  • ул. Михайловской;
  • ул. Владимирской;
  • ул. Большая Житомирская.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Меркель 1 ноября 2018 года посетит Украину. В рамках визита в Киев Меркель, в частности, проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Также сообщалось, что Порошенко на переговорах с Меркель обсудит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.

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Новости Украины Киевограничение движенияАнгела Меркель
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