В Киеве завтра из-за визита Меркель возможны ограничения движения транспорта

Иллюстративное фото (УНИАН)

Движение транспорта может быть ограничено с 11:00 до 20:00

В Киеве завтра, 1 листоппада 2018 года, из-за визитв канцлера Германии Ангелы Меркель возможны ограничения движения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, движение транспорта может быть ограничено с 11:00 до 20:00.

"В четверг, 1 ноября, возможны временные ограничения дорожного движения в столице в связи с визитом Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель", - говорится в сообщении.

Так, движение может быть ограничено на:

проспекте Николая Бажана;

Набережном шоссе;

Парковой дороге;

Владимирском спуске;

Европейской площади;

ул. Михаила Грушевского;

ул. Шелковичной;

ул. Институтской;

ул. Крещатик;

ул. Михайловской;

ул. Владимирской;

ул. Большая Житомирская.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Меркель 1 ноября 2018 года посетит Украину. В рамках визита в Киев Меркель, в частности, проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Также сообщалось, что Порошенко на переговорах с Меркель обсудит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, ситуацию на Донбассе, в оккупированном Крыму и акватории Азовского моря и Керченском проливе.