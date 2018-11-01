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Урегулирование конфликта на Донбассе влияет на внутреннюю ситуацию в Германии, - эксперты

Новости » Политика    01.11.2018 - 09:33
Фото: Ангела Меркель (nato.int)
Фото: Ангела Меркель (nato.int)

Любое обострение в Украине может спровоцировать новый виток миграционного кризиса в ЕС

Эксперты полагают, что повышенное внимание канцлера Германии Ангелы Меркель к конфликту на востоке Украины продиктовано тем, что его урегулирование опосредованно влияет на внутреннюю ситуацию в Германии. Об этом сказано в материале РБК-Украина "Визит Меркель в Украину: чего ожидать от встреч канцлера ФРГ с украинской властью".

Так, приезд Меркель - первый ее визит в Украину с августа 2014 года. Тогда в центре внимания у канцлера были вопросы российской агрессии в Украине и возможность поддержки Украины в кризисной ситуации.

"Будучи одним из лидеров стран "нормандской четверки", Ангела Меркель, разумеется, держит руку на пульсе украино-российского конфликта, регулярно "сверяя часы", как с Петром Порошенко, так и с Владимиром Путиным. По мнению экспертов, повышенное внимание Меркель к конфликту на востоке Украины продиктовано тем, что его урегулирования опосредованно влияет на внутреннюю ситуацию в Германии", - сказано в статье.

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко поясняет, что для Меркель это важно с точки зрения внутренних проблем, поскольку ее политическая структура и аффилированные политические партии теряют поддержку электората.

"Поэтому она не может позволить себе терять позиции на международной арене", - отметил экс- глава МИД.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что полномасштабные боевые действия или любое обострение в Украине может спровоцировать новый виток миграционного кризиса, чего особенно опасаются в Германии.

Напомним, в Киеве 1 ноября 2018 года из-за визита канцлера Германии Ангелы Меркель возможны ограничения движения.

Как сообщало РБК-Украина, Франция и Германия выступили с совместным заявлением на открытом заседании Совета безопасности ООН, осудив подготовку боевиками так называемых выборов на оккупированной территории Донбасса.

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