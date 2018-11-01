Визит Меркель в Украину: чего ожидать от встреч канцлера ФРГ с украинской властью

Ангела Меркель приехала в Киев впервые за четыре года (president.gov.ua)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Украину c официальным визитом впервые за четыре года. Она обсудит с Петром Порошенко ситуацию на Донбассе и соблюдение минских договоренностей. Как считают эксперты, помимо темы украино-российского конфликта, Меркель хочет пообщаться с фаворитами грядущих президентских и парламентских выборов, чтобы оценить ситуацию в Украине в целом. О том, чего ожидать от визита канцлера Германии в Киев - в материале РБК-Украина.

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 1 ноября, посетит Киев с официальным визитом. В украинской столице глава немецкого правительства встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и с председателями парламентских фракций.

Главными темами переговоров для лидеров двух стран будут вопросы двусторонних отношений, конфликт на востоке Украины, ситуация в оккупированном Крыму, а также в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

"Лидеры скоординируют дальнейшие совместные шаги с целью обеспечения реализации минских договоренностей и усиления международной коалиции в рамках противодействия продолжающейся российской агрессии", - рассказали о повестке переговоров в Администрации президента.

Как уточнила заместитель спикера правительства ФРГ Ульрике Деммер, в контексте Минских договоренностей стороны обсудят соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и восстановление гражданской инфраструктуры, что необходимо для проведения региональных выборов на Донбассе в соответствии с украинским законодательством и по стандартам ОБСЕ.

В Администрации президента также планируют обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС "как неотъемлемого компонента европейской и мировой системы безопасности".

В АП уточнили, что в ходе переговоров между Порошенко и Меркель речь пойдет и об укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и ФРГ, а также об усилении поддержки реформ в Украине со стороны Германии.

Вопросы повышенного внимания

Приезд Меркель - первый ее визит в Украину с августа 2014 года. Тогда в центре внимания у канцлера были вопросы российской агрессии в Украине и возможность поддержки нашей страны в кризисной ситуации.

Будучи одним из лидеров стран "нормандской четверки", Ангела Меркель, разумеется, держит руку на пульсе украино-российского конфликта, регулярно "сверяя часы", как с Петром Порошенко, так и с Владимиром Путиным. По мнению экспертов, повышенное внимание Меркель к конфликту на востоке Украины продиктовано тем, что его урегулирования опосредованно влияет на внутреннюю ситуацию в Германии.

"Сейчас это для нее важно с точки зрения внутренних проблем, поскольку ее политическая структура и аффилированные политические партии теряют поддержку электората. Поэтому она не может позволить себе терять позиции на международной арене", - поясняет экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

К тому же полномасштабные боевые действия или любое обострение в Украине может спровоцировать новый виток миграционного кризиса, чего особенно опасаются в Германии, отметил дипломат.

Украинский вопрос важен для Германии и тем, что позволяет ей продолжить нормальное сотрудничество в экономической плоскости с Российской Федерацией, полагает аналитик "Украинского института будущего" Игар Тышкевич.

Не только Германия, но и другие страны Европы не заинтересованы в изоляции России, считает Грищенко. "Без России, как показывает опыт, очень трудно решать проблемы в Сирии, на Ближнем Востоке, в борьбе с терроризмом. Но если она занимает негативную позицию, то приходится ее ограничивать и сдерживать. Конечно, немецкий политический класс ищет тот ключ, который позволит развернуть эту ситуацию в положительную сторону", - говорит Константин Грищенко.

В этом году в начале апреля Петр Порошенко и Ангела Меркель уже встречались для двусторонних переговоров в Берлине. Стороны говорили о возможности введения на Донбасс миротворческой миссии под эгидой ООН и о строительстве газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Новый газопровод - еще один острый вопрос для Украины в треугольнике "Россия-Германия-Украина". Если российский "Газпром" достроит до 2020 года вторую ветку "Северного потока" в акватории Балтийского моря, Украина может не только лишиться 2-3 млрд долларов платы за транзит российского газа по своей территории, но и фактически потерять свою газотранспортную систему.

Украинская сторона пытается убедить Германию, что "Северный поток-2" вовсе не экономический, как уверяют Кремль и "Газпром", а опасный политический проект, финансируемый Россией, который ставит под угрозу энергонезависимость всей Европы.

Позиция Германии на этот счет достаточно сдержанная. В Берлине осознают, что транзит российского газа в Европу через Украину имеет для Киева стратегическое значение. В разговоре с Владимиром Путиным Меркель, по ее же словам, сказала, что c точки зрения Германии "проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита".

Исходя из заявленной повестки переговоров от АП, тема "Северного потока-2" будет подниматься на встрече с Меркель и сегодня. Впрочем, эксперты сомневаются, что украинским властям удастся получить какое-либо решение или гарантию от ФРГ в ходе визита Меркель.

"Эту гарантию Германия не может дать единолично. Это может дать Россия - будет ли она прокачивать через украинскую ГТС определенный объем газа или нет. Но она эту гарантию в ближайшее время не даст", - прогнозирует директор Института мировой политики Евгений Магда.

Ввиду того, что "Северный поток-2" для Германии имеет стратегический интерес, его строительству нельзя помешать, убежден Игар Тышкевич.

"Германия заинтересована в каких-то формальных гарантиях со стороны "Газпрома", что определенная перекачка через территорию Украины будет. Такое обсуждение c украинской стороной, скорее всего, будет из категории: многоуважаемая госпожа Меркель, пожалуйста, не стройте "Северный поток". На что ответ: "Ребята, мы его все равно построим, однако о вас постараемся не забыть", - рассуждает аналитик.

"Красные линии" и оценка ситуации

Последняя встреча Меркель и Порошенко состоялась в мае при участии президента Франции Эммануэля Макрона. Тогда лидеры трех стран обсуждали соблюдение минских договоренностей с привлечением миротворческой миссии, вопросы санкций против РФ и освобождение украинских заложников.

В ходе сегодняшних переговоров с Петром Порошенко Ангела Меркель, вероятно, поднимет вопрос "красных линий", которые Украина не сможет переступить при разрешении конфликта на Донбассе, считает Тышкевич.

"Скорее всего, до этого она уже проводила переговоры по Донбассу, в том числе с Путиным. Она знает интересы Российской Федерации на данном этапе, ведь интересы РФ несколько меняются, - полагает аналитик. - Скорее всего, разговор будет о "красных линиях" - на какую степень компромисса может пойти Украина для того, чтобы выйти на формальное мирное урегулирование и формальное разрешение кризиса. Однако формальное не означает реальное".

Для Меркель важно понять, какие дальнейшие шаги украинская власть и лично президент Порошенко собираются предпринять для того, чтобы на основе минских договоренностей можно было достичь реального и прочного мира, убежден Константин Грищенко.

"Думаю, что для Меркель очень важно, чтобы процесс, запущенный в Минске, не стал ее поражением. Для нее важно, чтобы с украинской стороны было сделано все то, что она считает важным для реализации минских договоренностей, - полагает экс-министр. - А здесь у нас существует избирательный подход. В Киеве мы стараемся делать упор на том, что выгодно Украине".

Еще одна цель визита Меркель - оценка текущей ситуации в Украине в целом. "Германия как основной кредитор украинской власти среди стран ЕС дает средства при выполнении определенных условий. Такой кредитор заинтересован в том, чтобы приехать и посмотреть, выполняются ли его условия", - говорит Тышкевич.

По мнению Евгения Магды, показательно то, что из Киева Меркель полетит не в Москву, а в Варшаву. "То есть Украина в определенной мере становится частью центрально-европейской политики Германии, а не околороссийской. Это, по моему мнению, возможно, будет самый важный итог ее визита", - считает эксперт.

Учитывая, что в программе Меркель запланированы встречи не только с высшими должностными лицами Украины, но и с лидерами парламентских фракций, еще одной задачей канцлера в Киеве будет оценка главных игроков на президентских и парламентских выборах в 2019 году.

"Формально это будут председатели фракций, а реально это будут и кандидаты в президенты, и силы, которые их поддерживают. Меркель, думаю, хочет если не пообщаться, то, по крайней мере, получить информацию на месте о том, что происходит в Украине, оценить готовность общаться от различных политических групп, оценить их риторику", - рассуждает Тышкевич.

К слову, визит Меркель в украинскую столицу состоится после ее заявления о том, что текущая четвертая каденция - последняя для нее в качестве канцлера ФРГ. Разрешение украино-российского конфликта могло бы стать показательным достижением для Меркель, обеспечив ей уход в роли главного миротворца Европы.

"Она заинтересована в том, что найти хотя бы одно направление, где можно показать свой успех, - соглашается Грищенко. - Украинская проблема многоплановая и сложная, но, думаю, что госпожа канцлер будет искать возможности как раз здесь проявить свою волю и влияние Германии, продемонстрировать, что под ее руководством ведущее государство Евросоюза может выступать как ключ к решению сложных проблем".

Разрешение украино-российского конфликта могло бы сыграть значительную роль в формировании политического имиджа Ангелы Меркель, однако Германия не может единолично решить этот вопрос, отмечает Магда.

"Все-таки Меркель должна сосредоточиться на внутриполитических вопросах, а не на внешнеполитических, учитывая, что прогресса в выполнении минских договоренностей нет, и Россия всячески показывает, что до президентских выборов в Украине никакого прогресса быть не может", - говорит эксперт. Внимание Меркель в ближайшее время будет приковано к поискам эффективного преемника и усиления партийных позиций, уверен Магда.