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Одна з цілей візиту Меркель в Україну - оцінка головних гравців на виборах у 2019 році

Новини » Політика    01.11.2018 - 11:32
Фото: Ангела Меркель і Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Ангела Меркель і Петро Порошенко (president.gov.ua)

Канцлер хоче також оцінити поточну ситуацію в Україні в цілому

Одна з цілей візиту німецького канцлера Ангели Меркель в Україну - оцінка головних гравців на президентських і парламентських виборах у 2019 році. Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "Візит Меркель в Україну: чого очікувати від зустрічей канцлера ФРН з українською владою".

Відзначається, що Меркель хоче оцінити поточну ситуацію в Україні в цілому.

"Німеччина як основний кредитор української влади серед країн ЄС дає кошти при виконанні певних умов. Такий кредитор зацікавлений у тому, щоб приїхати і подивитися, чи виконуються його умови", - відзначає аналітик "Українського інституту майбутнього" Ігар Тишкевич.

У статті підкреслюється, що в програмі Меркель заплановані зустрічі не тільки з вищими посадовими особами України, а й з лідерами парламентських фракцій, а значить ще одним завданням канцлера в Києві буде оцінка головних гравців на президентських і парламентських виборах у 2019 році.

"Формально це будуть голови фракцій, а реально це будуть і кандидати в президенти, і сили, які їх підтримують. Меркель, думаю, хоче якщо не поспілкуватися, то, принаймні, отримати інформацію на місці про те, що відбувається в Україні, оцінити готовність спілкуватися від різних політичних груп, оцінити їх риторику", - переконаний Тишкевич.

Крім того, на думку директора Інституту світової політики Євгена Магди, показовим є те, що з Києва Меркель полетить не в Москву, а у Варшаву.

"Тобто Україна в певній мірі стає частиною центрально-європейської політики Німеччини, а не навколоросійської. Це, на мою думку, можливо, буде найважливіший підсумок її візиту", - вважає експерт.

Нагадаємо, 1 листопада 2018 року в Києві може бути встановлено обмеження руху через візит канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Як писало РБК-Україна, експерти вважають, що підвищена увага канцлера Німеччини Ангели Меркель до конфлікту на сході України продиктована тим, що його врегулювання опосередковано впливає на внутрішню ситуацію у Німеччині.

Урегулювання конфлікту на Донбасі впливає на внутрішню ситуацію у Німеччині, - експерти Порошенко і Меркель обговорять інтеграцію України до ЄС і НАТО
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