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Одна з тем на переговорах в Абу-Дабі - великий обмін полоненими, - джерела

15:23 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: тристоронні переговори делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі 10 листопада (пресслужба СЗР)

Переговори в Абу-Дабі стосуються не лише завершення війни та гарантій безпеки. Серед тем зустрічей також є підготовка майбутнього великого обміну полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власне поінформоване джерело.

За словами співрозмовника видання, під час дводенних зустрічей сторони обговорюють можливість проведення масштабного обміну полоненими.

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, в Абу-Дабі відбувся перший день тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо завершення війни.

Зустріч тривала понад чотири години. Делегації домовилися продовжити роботу завтра, 11 листопада.

Україну на переговорах представляє делегація на чолі з Рустемом Умєровим. До неї також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Російську сторону представляють помічник Володимира Путіна Володимир Мединський та представники дипломатичного і силового відомств.

Серед головних тем зустрічі - припинення бойових дій, гарантії безпеки для України, повоєнне відновлення та гуманітарні питання.

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