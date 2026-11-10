Одна из тем на переговорах в Абу-Даби - большой обмен пленными, - источники

Переговоры в Абу-Даби касаются не только завершения войны и гарантий безопасности. Среди тем встреч также подготовка будущего большого обмена пленными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственный информированный источник.
По словам собеседника, во время двухдневных встреч стороны обсуждают возможность проведения масштабного обмена пленными.
Напомним, сегодня, 10 ноября, в Абу-Даби состоялся первый день трехсторонних переговоров Украины, США и России по завершению войны.
Встреча длилась более четырех часов. Делегации договорились продолжить работу завтра, 11 ноября.
Украину на переговорах представляет делегация во главе с Рустемом Умеровым. В нее также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.
Российскую сторону представляют помощник Владимира Путина Владимир Мединский и представители дипломатического и силового ведомств.
Среди главных тем встречи - прекращение боевых действий, гарантии безопасности для Украины, послевоенное восстановление и гуманитарные вопросы.