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"Одна нога тут, інша - там". Спецпризначенці СБУ продемонстрували роботу дронів на фронті

Фото: Спецпризначенці СБУ продемонстрували роботу дронами на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Спецпризначенці СБУ продовжують демонструвати ефективну роботу зі знищення російських окупантів на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ зробили окупантам "одна нога тут, другая - там". Співробітники Служби безпеки України працюють 24/7, щоб окупанти не топтали нашу землю ногами… в буквальному сенсі", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 369 160 військових.

У тому ж числі на Таврійському напрямку наші військові знищили 338 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога, зокрема:

  • 4 танки;
  • 8 ББМ;
  • 4 артсистеми;
  • й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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