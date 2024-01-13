Вісімнадцять артсистем та 700 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу
Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи 13 січня становили 700 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 369 160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 автомоїлей противника, 18 артсистем та 15 ББМ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 369 160 (+700) осіб ліквідовано;
- танків - 6065 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 11 269 (+15) од.;
- артилерійських систем - 8728 (+18) од.;
- РСЗВ - 957 од.;
- засоби ППО - 646 (+4) од.;
- літаків - 329 од.;
- вертольотів - 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6848 (+12) од.;
- крилаті ракети - 1806 од.;
- кораблі/катери - 23 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11 632 (+20) од.;
- спеціальна техніка - 1345 (+6) од.
Ситуація на фронті
Українські військові відбили 26 атак противника на Мар'їнському напрямі, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 2 засоби протиповітряної оборони супротивника.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни , позиційні бої продовжуються на захід та південний захід від Донецька.
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