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Вісімнадцять артсистем та 700 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Субота 13 січня 2024 08:04
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Вісімнадцять артсистем та 700 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу Фото: Генштаб назвав втрати РФ за добу (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи 13 січня становили 700 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 369 160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 автомоїлей противника, 18 артсистем та 15 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 369 160 (+700) осіб ліквідовано;
  • танків - 6065 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 11 269 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 8728 (+18) од.;
  • РСЗВ - 957 од.;
  • засоби ППО - 646 (+4) од.;
  • літаків - 329 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6848 (+12) од.;
  • крилаті ракети - 1806 од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11 632 (+20) од.;
  • спеціальна техніка - 1345 (+6) од.

Ситуація на фронті

Українські військові відбили 26 атак противника на Мар'їнському напрямі, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 2 засоби протиповітряної оборони супротивника.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни , позиційні бої продовжуються на захід та південний захід від Донецька.

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