Вісімнадцять артсистем та 700 окупантів. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи 13 січня становили 700 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 369 160 військових. Крім того, ЗСУ знищили 20 автомоїлей противника, 18 артсистем та 15 ББМ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 13.01.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 369 160 (+700) осіб ліквідовано;

танків - 6065 (+5) од.;

бойових броньованих машин - 11 269 (+15) од.;

артилерійських систем - 8728 (+18) од.;

РСЗВ - 957 од.;

засоби ППО - 646 (+4) од.;

літаків - 329 од.;

вертольотів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6848 (+12) од.;

крилаті ракети - 1806 од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 11 632 (+20) од.;

спеціальна техніка - 1345 (+6) од. Ситуація на фронті Українські військові відбили 26 атак противника на Мар'їнському напрямі, розширюють плацдарм на Херсонському напрямку. Підрозділи ракетних військ вразили 2 засоби протиповітряної оборони супротивника. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни , позиційні бої продовжуються на захід та південний захід від Донецька.