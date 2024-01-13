ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 80 одиниць російської техніки

Протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 338 російських терористів на Таврійському напрямку. Зокрема знищили 80 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Протягом доби ворог: завдав 42 авіаційних удари;

провів 59 бойових зіткнень;

здійснив 879 артобстрілів. Авдіївський напрямок ЗСУ відбили 4 атаки загарбників біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Мар'їнський напрямок Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 26 атак. Шахтарський напрямок Відбито 4 атаки противника південніше Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області. Запорізький напрямок Захисники відбили 8 атак окупантів західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Досягнення наших воїнів Українські військові знищили 338 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога, зокрема: 4 танки;

8 ББМ;

4 артсистеми;

2 засоби ППО;

56 БпЛА;

4 автомобілі;

2 одиниці спеціальної техніки;

1 ворожий склад з боєприпасами. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 12 січня, українські воїни ліквідували ще 700 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 369 160 військових.