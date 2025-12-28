"Одна з найважливіших за весь час". У Зеленського оцінили зустріч із Трампом

"Дуже змістовно все пройшло. Є, що опрацювати додатково, але це одна з найважливіших зустрічей за увесь час", - розповіло джерело.

Нагадаємо, сьогодні у США відбувається зустріч Зеленського та Трампа щодо мирного плану для України. Також варто зауважити, що Трамп та Зеленський повинні поспілкуватись з європейськими лідерами.

Зустріч Трампа та Зеленського

26 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану, наголосивши, що важливі рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

Раніше Зеленський уперше представив узгоджений зі США мирний план із 20 пунктів, а також пакет документів щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України. Посол США при НАТО Метью Вітакер зазначив, що за участі Білого дому досягнення мирної угоди можливе впродовж 90 днів.

За словами президента, під час переговорів із Трампом він має намір обговорити п’ять ключових напрямів: гарантії безпеки, військовий аспект, відновлення України та подальший план дій.