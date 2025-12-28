Зустріч Трампа і Зеленського завершилася, президенти розмовляють із лідерами Європи

Зустріч між президентом України Віктором і та главою Білого дому Дональдом Трампом завершилася. Тепер вони розмовляють з європейськими лідерами.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere Della Sera .

Зокрема, крім нашого джерела, інформацію про завершення зустрічі Трампа і Зеленського та початок розмови з європейськими лідерами підтвердив глава МЗС Італії Антоніо Таяні. За його словами, у цій відеоконференції участь бере, зокрема, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні.

Також Таяні зазначив, що Італія і Європа повністю підтримують ініціативу США. Ймовірно, він має на увазі мирний план.

"Тепер подивимося, що буде. Усе йде своєю чергою. Подивимося, чи прийме Путін пропозиції. Питання безпеки також має вирішальне значення для нас, європейців. У Європи є важлива гра: ми повинні бути єдині зі США, оскільки ми можемо стати ключовим партнером у припиненні періоду війни", - сказав Таяні.

Крім того, очільник МЗС Італії наголосив, що тепер важливо зрозуміти, чи справді Кремль хоче припинення вогню і досягнення миру.

Також за словами Таяні, зараз залишаються два ключові питання - це Запорізька АЕС і Донбас.

"Що стосується решти, я думаю, вже є чітка стратегія. Потім буде референдум, тому що Зеленський сказав, що хоче винести пропозицію на всенародне голосування. Подивимося. Багато що залежить від Путіна, чи хоче він дійсно прискорити процес досягнення угоди, чи ні", - резюмував він.

Оновлено о 23:32

У ЗМІ пишуть, що розмова з європейськими лідерами теж завершилася. Тепер очікується прес-конференція Трампа і Зеленського за підсумками переговорів.