"Одна из самых важных за все время". У Зеленского оценили встречу с Трампом

"Очень содержательно все прошло. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время", - рассказал источник.

Напомним, сегодня в США проходит встреча Зеленского и Трампа по мирному плану для Украины. Также стоит заметить, что Трамп и Зеленский должны пообщаться с европейскими лидерами.

Встреча Трампа и Зеленского

26 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана, отметив, что важные решения могут быть приняты еще до Нового года.

Ранее Зеленский впервые представил согласованный с США мирный план из 20 пунктов, а также пакет документов по гарантиям безопасности и послевоенного восстановления Украины. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер отметил, что при участии Белого дома достижение мирного соглашения возможно в течение 90 дней.

По словам президента, во время переговоров с Трампом он намерен обсудить пять ключевых направлений: гарантии безопасности, военный аспект, восстановление Украины и дальнейший план действий.