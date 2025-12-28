ua en ru
Політика

"Одна з найважливіших за весь час". У Зеленського оцінили зустріч із Трампом

Україна, Неділя 28 грудня 2025 23:39
"Одна з найважливіших за весь час". У Зеленського оцінили зустріч із Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у резиденції Мар-а-Лаго була змістовною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело.

"Дуже змістовно все пройшло. Є, що опрацювати додатково, але це одна з найважливіших зустрічей за увесь час", - розповіло джерело.

Нагадаємо, сьогодні у США відбувається зустріч Зеленського та Трампа щодо мирного плану для України. Також варто зауважити, що Трамп та Зеленський повинні поспілкуватись з європейськими лідерами.

Зустріч Трампа та Зеленського

26 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану, наголосивши, що важливі рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

Раніше Зеленський уперше представив узгоджений зі США мирний план із 20 пунктів, а також пакет документів щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України. Посол США при НАТО Метью Вітакер зазначив, що за участі Білого дому досягнення мирної угоди можливе впродовж 90 днів.

За словами президента, під час переговорів із Трампом він має намір обговорити п’ять ключових напрямів: гарантії безпеки, військовий аспект, відновлення України та подальший план дій.

Ба більше, сьогодні стало відомо, що перед тим як зустрітись із Зеленським, Трамп телефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Їх розмова тривала понад годину, в результаті вони домовились про повторну розмову після зустрічі Трампа та Зеленського.

Зауважимо, що зустріч Трампа та Зеленського вже відбулась - детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

