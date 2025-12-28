ua en ru
"Одна из самых важных за все время". У Зеленского оценили встречу с Трампом

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 23:39
UA EN RU
"Одна из самых важных за все время". У Зеленского оценили встречу с Трампом Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в резиденции Мар-а-Лаго была содержательной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

"Очень содержательно все прошло. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время", - рассказал источник.

Напомним, сегодня в США проходит встреча Зеленского и Трампа по мирному плану для Украины. Также стоит заметить, что Трамп и Зеленский должны пообщаться с европейскими лидерами.

Встреча Трампа и Зеленского

26 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана, отметив, что важные решения могут быть приняты еще до Нового года.

Ранее Зеленский впервые представил согласованный с США мирный план из 20 пунктов, а также пакет документов по гарантиям безопасности и послевоенного восстановления Украины. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер отметил, что при участии Белого дома достижение мирного соглашения возможно в течение 90 дней.

По словам президента, во время переговоров с Трампом он намерен обсудить пять ключевых направлений: гарантии безопасности, военный аспект, восстановление Украины и дальнейший план действий.

Более того, сегодня стало известно, что перед тем как встретиться с Зеленским, Трамп звонил российскому диктатору Владимиру Путину. Их разговор длился более часа, в результате они договорились о повторном разговоре после встречи Трампа и Зеленского.

Заметим, что встреча Трампа и Зеленского уже состоялась - подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

