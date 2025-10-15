Одна з країн надасть 30 млн доларів на закупівлю зброї у США для України

Литва оголосила про приєднання до програми PURL. Країна надасть 30 мільйонів доларів на закупівлю зброї у США, щоб передати Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила міністр оборони Литви Довіле Шакалєнє на брифінгу перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.
"Щодо України, Литва сьогодні внесе 30 млн доларів до фонду PURL. Ми можемо переказати ці кошти вже сьогодні, якщо буде необхідно, і дуже сподіваємось, що наступний пакет буде сформовано якнайшвидше", - сказала Шакалєнє.
Вона також наголосила на необхідності збільшення оборонного фінансування серед країн НАТО та повідомила, що вже з наступного року Литва витрачатиме на оборону 5% ВВП.
"Нам не потрібні 5% витрат на оборону через 10 чи 15 років - нам потрібні вони зараз. Литва цього року витрачає понад 4%, і ми плануємо перевищити 5% вже з наступного року, бо розуміємо, що змагаємось із часом", - підкреслила міністр.
Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) була створена за домовленістю між президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом , а також генсеком НАТО Марком Рютте.
Механізм дозволяє країнам НАТО та партнерам фінансувати постачання американського озброєння та технологій для України через добровільні внески.
У рамках програми складається пріоритетний список необхідного озброєння та боєприпасів на основі українських запитів, узгоджених із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги анонсують регулярно.
Координацією поставок займається НАТО, зокрема через механізм NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що шість країн виділили гроші на купівлю Україні американської зброї в рамках ініціативи PURL.
Генсек альянсу Марк Рютте висловив упевненість, що до програми приєднаються й інші союзники.
Також відомо, що Словенія виділила гроші на купівлю американської зброї для України, проте сума не розголошується.
Сьогодні, перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі, глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що очікує на збільшення кількості країн, які зроблять додаткові внески в рамках PURL.
До речі, 18 вересня представник НАТО розповів у коментарі РБК-Україна, що перша зброя в рамках PURL надійшла в Україну.