Одна з країн надасть 30 млн доларів на закупівлю зброї у США для України

"Щодо України, Литва сьогодні внесе 30 млн доларів до фонду PURL. Ми можемо переказати ці кошти вже сьогодні, якщо буде необхідно, і дуже сподіваємось, що наступний пакет буде сформовано якнайшвидше", - сказала Шакалєнє.

Вона також наголосила на необхідності збільшення оборонного фінансування серед країн НАТО та повідомила, що вже з наступного року Литва витрачатиме на оборону 5% ВВП.

"Нам не потрібні 5% витрат на оборону через 10 чи 15 років - нам потрібні вони зараз. Литва цього року витрачає понад 4%, і ми плануємо перевищити 5% вже з наступного року, бо розуміємо, що змагаємось із часом", - підкреслила міністр.

Що таке PURL

Ініціатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) була створена за домовленістю між президентами України та США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом , а також генсеком НАТО Марком Рютте.

Механізм дозволяє країнам НАТО та партнерам фінансувати постачання американського озброєння та технологій для України через добровільні внески.

У рамках програми складається пріоритетний список необхідного озброєння та боєприпасів на основі українських запитів, узгоджених із Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги анонсують регулярно.

Координацією поставок займається НАТО, зокрема через механізм NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).