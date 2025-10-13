Перший пакет PURL на 2 млрд доларів вже в роботі, ще 7 країн хочуть долучитися, - Сибіга
Перший пакет програми PURL на суму 2 млрд доларів уже реалізується. Ще сім країн бажають доєднатись до програми.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга під час прес-конференції з главою європейської дипломатії Каєю Каллас.
"Маємо сьогодні 6 країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження цієї програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще 7 країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми", - сказав Сибіга.
Він додав, що наступними кроками стануть заходи по лінії військових та Міністерства оборони. Зокрема - засідання міністрів оборони ЄС.
"Ми очікуємо "Рамштайн". Тому мені здається, що це добрі майданчики, де ця тематика буде обговорюватись і можна очікувати практичні результати", - заявив він.
Що таке PURL
Механізм PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна ініціатива США та НАТО, створена для прискорення постачання зброї в Україну. За програмою Київ складає список пріоритетних потреб у озброєнні та передає його союзникам.
Країни-партнери фінансують закупівлю американських зразків озброєння, які відповідають цим потребам. Кошти надходять на спеціальний рахунок НАТО, після чого зброю купують безпосередньо у США.
У вересні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.
Як розповідав президент Володимир Зеленський, він розраховує на виділення країнами Європи по 1 млрд євро на місяць на закупівлю американської зброї в межах механізму PURL.