Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Одна из стран предоставит 30 млн долларов на закупку оружия у США для Украины

Фото: Литва предоставит 30 млн долларов на закупку оружия у США для Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Литва объявила о присоединении к программе PURL. Страна предоставит 30 миллионов долларов на закупку оружия у США, чтобы передать Украине.

Об этом заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Что касается Украины, Литва сегодня внесет 30 млн долларов в фонд PURL. Мы можем перевести эти средства уже сегодня, если будет необходимо, и очень надеемся, что следующий пакет будет сформирован как можно быстрее", - сказала Шакалене.

Она также подчеркнула необходимость увеличения оборонного финансирования среди стран НАТО и сообщила, что уже со следующего года Литва будет тратить на оборону 5% ВВП.

"Нам не нужны 5% расходов на оборону через 10 или 15 лет - нам нужны они сейчас. Литва в этом году тратит более 4%, и мы планируем превысить 5% уже со следующего года, потому что понимаем, что соревнуемся со временем", - подчеркнула министр.

Что такое PURL

Инициатива PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) была создана по договоренности между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, а также генсеком НАТО Марком Рютте.

Механизм позволяет странам НАТО и партнерам финансировать поставки американского вооружения и технологий для Украины через добровольные взносы.

В рамках программы составляется приоритетный список необходимого вооружения и боеприпасов на основе украинских запросов, согласованных с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты помощи анонсируют регулярно.

Координацией поставок занимается НАТО, в частности через механизм NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).

 

 

Кто присоединился

Напомним, недавно стало известно, что шесть стран выделили деньги на покупку Украине американского оружия в рамках инициативы PURL.

Генсек альянса Марк Рютте выразил уверенность, что к программе присоединятся и другие союзники.

Также известно, что Словения выделила деньги на покупку американского оружия для Украины, однако сумма не разглашается.

Сегодня, перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что ожидает увеличения количества стран, которые сделают дополнительные взносы в рамках PURL.

Кстати, 18 сентября представитель НАТО рассказал в комментарии РБК-Украина, что первое оружие в рамках PURL поступило в Украину.

НАТОЛитваОружие из СШАВойна в Украине