Одна з країн ЄС посилює правила в'їзду для українців: що зміниться з 1 вересня

Латвія з 1 вересня 2025 року запроваджує нові правила в'їзду для іноземних громадян. В тому числі це стосується й громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
Окрім України, нові правила стосуються також громадян Росії, Бразилії, Швейцарії та країн, які не входять до ЄС, НАТО або ОЄЕР. Що зміниться:
Кого конкретно стосуються нові вимоги:
Сайт, на якому потрібно подати анкету, знаходиться за адресою eta.gov.lv та доступний для подачі даних з 29 серпня 2025 року. Додаткова інформація доступна на офіційних ресурсах латвійського уряду.
Нагадаємо, 25 серпня президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на ухвалений Сеймом законопроєкт, який передбачав соціальну підтримку для громадян України.
За його словами, програма "800 Плюс" та безкоштовні медичні послуги мають надаватися лише тим українцям, які офіційно працюють у Польщі.
Наступного дня новий законопроєкт президента Навроцького подали до парламенту Польщі.
Крім того, з 1 червня 2025 року у Польщі набули чинності нові правила програми "800+" для українців. Відтепер для отримання допомоги дитина повинна відвідувати польську школу або дитячий садок. Виняток зроблено лише для тих, хто навчається вдома.