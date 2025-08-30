Одна из стран ЕС ужесточает правила въезда для украинцев: что изменится с 1 сентября

Президент Польши наложил вето на соцпомощь украинцам

Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.

По его словам, программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.

На следующий день новый законопроект президента Навроцкого подали в парламент Польши.

Кроме того, с 1 июня 2025 года в Польше вступили в силу новые правила программы "800+" для украинцев. Отныне для получения помощи ребенок должен посещать польскую школу или детский сад. Исключение сделано только для тех, кто учится дома.