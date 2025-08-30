Одна из стран ЕС ужесточает правила въезда для украинцев: что изменится с 1 сентября

Латвия с 1 сентября 2025 года вводит новые правила въезда для иностранных граждан. В том числе это касается и граждан Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Кроме Украины, новые правила касаются также граждан России, Бразилии, Швейцарии и стран, которые не входят в ЕС, НАТО или ОЕЕР. Что изменится:
Кого конкретно касаются новые требования:
Сайт, на котором нужно подать анкету, находится по адресу eta.gov.lv и доступен для подачи данных с 29 августа 2025 года. Дополнительная информация доступна на официальных ресурсах латвийского правительства.
Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.
По его словам, программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.
На следующий день новый законопроект президента Навроцкого подали в парламент Польши.
Кроме того, с 1 июня 2025 года в Польше вступили в силу новые правила программы "800+" для украинцев. Отныне для получения помощи ребенок должен посещать польскую школу или детский сад. Исключение сделано только для тех, кто учится дома.