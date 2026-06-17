Одна з країн ЄС не підтримала 21-й пакет антиросійських санкцій, - Politico

"Болгарія дала зрозуміти, що виступає проти частини 21-го пакету санкцій ЄС щодо Росії", - пише видання з посиланням на двох дипломатів.

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Інших подробиць щодо рішення Болгарії Politico не наводить.

BNR News пише, що Єврокомісія запропонувала внести патріарха Росії Кирила до санкційного списку. Причиною названо його підтримку війни в Україні.

Зазначається, що болгарські ЗМІ писали, що Софія спробує захистити російського духовного лідера. З усіх болгарських митрополитів лише Наум Руський висловився офіційно, приєднавшись до Вселенського патріарха Варфоломія, який засудив напад на Києво-Печерську лавру в Києві.

Варто зауважити, що для затвердження санкцій проти Росії потрібне одностайне рішення всіх європейських країн. Незгода будь-якої країни-члена з частиною санкційного пакету блокує його ухвалення.

Нагадаємо, Євросоюз схвалив черговий пакет санкцій проти країни-агресорки. Нові обмеження спрямовані на російський ВПК, "тіньовий флот", а також структури, задіяні в гібридних операціях країни-агресора.

Також ЄС продовжив дію санкцій, запроваджених через незаконну окупацію Криму та Севастополя. Відповідні обмеження залишатимуться чинними щонайменше до 23 червня 2027 року.