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Одна из стран ЕС не поддержала 21-й пакет антироссийских санкций, - Politico

17:19 17.06.2026 Ср
2 мин
Предполагается, что причиной может быть российский духовный лидер
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: санкции против России (Getty Images)

Болгария выступила против части 21-го пакета антироссийских санкций Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico и BNR News.

"Болгария дала понять, что выступает против части 21-го пакета санкций ЕС в отношении России", - пишет издание со ссылкой на двух дипломатов.

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Других подробностей по поводу решения Болгарии Politico не приводит.

BNR News пишет, что Еврокомиссия предложила внести патриарха России Кирилла в санкционный список. Причиной названа его поддержка войны в Украине.

Отмечается, что болгарские СМИ писали, что София попытается защитить российского духовного лидера. Из всех болгарских митрополитов только Наум Русский высказался официально, присоединившись к Вселенскому патриарху Варфоломею, который осудил нападение на Киево-Печерскую лавру в Киеве.

Стоит отметить, что для утверждения санкций против России требуется единогласное решение всех европейских стран. Несогласие любой страны-члена с частью санкционного пакета блокирует его принятие.

Напомним, Евросоюз одобрил очередной пакет санкций против страны-агрессора. Новые ограничения направлены на российский ВПК, "теневой флот", а также структуры, задействованные в гибридных операциях страны-агрессора.

Также ЕС продлил действие санкций, введенных из-за незаконной оккупации Крыма и Севастополя. Соответствующие ограничения будут действовать по меньшей мере до 23 июня 2027 года.

Кроме того, в Брюсселе готовят 21-й пакет санкций, который охватывает стратегически важные отрасли российской экономики, в частности энергетический сектор, финансовые услуги, торговлю, криптовалютную сферу и рыбную промышленность.

Среди предложенных мер - запрет на въезд в страны ЕС для бывших российских военнослужащих, причастных к войне против Украины. Параллельно продолжается подготовка персональных санкций в отношении еще почти 80 российских компаний и физических лиц.

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