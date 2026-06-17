Одна из стран ЕС не поддержала 21-й пакет антироссийских санкций, - Politico

"Болгария дала понять, что выступает против части 21-го пакета санкций ЕС в отношении России", - пишет издание со ссылкой на двух дипломатов.

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Других подробностей по поводу решения Болгарии Politico не приводит.

BNR News пишет, что Еврокомиссия предложила внести патриарха России Кирилла в санкционный список. Причиной названа его поддержка войны в Украине.

Отмечается, что болгарские СМИ писали, что София попытается защитить российского духовного лидера. Из всех болгарских митрополитов только Наум Русский высказался официально, присоединившись к Вселенскому патриарху Варфоломею, который осудил нападение на Киево-Печерскую лавру в Киеве.

Стоит отметить, что для утверждения санкций против России требуется единогласное решение всех европейских стран. Несогласие любой страны-члена с частью санкционного пакета блокирует его принятие.

Напомним, Евросоюз одобрил очередной пакет санкций против страны-агрессора. Новые ограничения направлены на российский ВПК, "теневой флот", а также структуры, задействованные в гибридных операциях страны-агрессора.

Также ЕС продлил действие санкций, введенных из-за незаконной оккупации Крыма и Севастополя. Соответствующие ограничения будут действовать по меньшей мере до 23 июня 2027 года.