Одна гривня моральної шкоди: журналістка Крюкова виграла суд проти блогера Лаченкова

Що вирішив суд

Суд визнав інформацію, поширену у Telegram-каналі "Лачен пише", такою, що принижує честь і гідність журналістки. Також ухвалено рішення відшкодувати моральну шкоду та стягнути судовий збір.

Згідно з рішенням, Лаченков має сплатити Крюковій 1 гривню моральної шкоди та 2422,40 гривні судового збору.

Що каже Крюкова

Журналістка заявила, що це не перший виграний її командою адвокатів судовий процес.

"Я буду і надалі системно працювати та змушу відповідати за слова всіх, хто писав про мене бруд", - зазначила вона.

Крюкова також додала, що у разі невиконання рішення суду Ігор Лаченков може отримати кримінальне провадження.

Що було раніше

Раніше РБК-Україна писало, що Світлана Крюкова також виграла суд у голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина. За її словами, він має публічно вибачитися.