Журналістка Крюкова подала позов до Верховного суду, щоб оскаржити санкції проти неї

Журналістка Світлана Крюкова подала позов до Верховного суду, щоб оскаржити указ президента України про накладення на неї персональних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналістки.

"Зі мною працює ціла команда професійних адвокатів на чолі з Олексієм Шевчуком", - написала вона.

Крюкова також додала, що має намір зробити цей процес "гучним і публічним".

Санкції РНБО

Як відомо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію нові санкції РНБО. До санкційного списку потрапила, зокрема, і Світлана Крюкова.

Санкції проти екс-заступника головного редактора видання "Страна" Крюкової були введені терміном на 10 років.

Також РБК-Україна писало, що невідомі підпалили автомобіль Світлани Крюкової. Подія трапилася в ніч на 14 лютого 2025 року.