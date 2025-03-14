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Журналістка Крюкова подала позов до Верховного суду, щоб оскаржити санкції проти неї

П'ятниця 14 березня 2025 08:53
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Журналістка Крюкова подала позов до Верховного суду, щоб оскаржити санкції проти неї Фото: журналістка Світлана Крюкова подала позов до Верховного суду (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Журналістка Світлана Крюкова подала позов до Верховного суду, щоб оскаржити указ президента України про накладення на неї персональних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook журналістки.

"Зі мною працює ціла команда професійних адвокатів на чолі з Олексієм Шевчуком", - написала вона.

Крюкова також додала, що має намір зробити цей процес "гучним і публічним".

Санкції РНБО

Як відомо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію нові санкції РНБО. До санкційного списку потрапила, зокрема, і Світлана Крюкова.

Санкції проти екс-заступника головного редактора видання "Страна" Крюкової були введені терміном на 10 років.

Також РБК-Україна писало, що невідомі підпалили автомобіль Світлани Крюкової. Подія трапилася в ніч на 14 лютого 2025 року.

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