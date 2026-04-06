Одна гривна морального ущерба: журналистка Крюкова выиграла суд против блогера Лаченкова

Что решил суд

Суд признал информацию, распространенную в Telegram-канале "Лачен пишет", унижающей честь и достоинство журналистки. Также принято решение возместить моральный ущерб и взыскать судебный сбор.

Согласно решению, Лаченков должен уплатить Крюковой 1 гривну морального вреда и 2422,40 гривны судебного сбора.

Что говорит Крюкова

Журналистка заявила, что это не первый выигранный ее командой адвокатов судебный процесс.

"Я буду и в дальнейшем системно работать и заставлю отвечать за слова всех, кто писал обо мне грязь", - отметила она.

Крюкова также добавила, что в случае невыполнения решения суда Игорь Лаченков может получить уголовное производство.

Что было раньше

Ранее РБК-Украина писало, что Светлана Крюкова также выиграла суд у главы Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослава Юрчишина. По ее словам, он должен публично извиниться.