У Києві підпалили автомобіль екс-заступниці головреда "Страна.ua"
У Києві підпалили автомобіль колишньої заступниці головного редактора видання "Страна.ua" Світлани Крюкової. Подія трапилась в ніч на 14 лютого 2025 року.
РБК-Україна розповідає, що про це відомо.
Що відомо про підпал автомобіля Крюкової
Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомили, що попередня версія слідства - навмисний підпал.
"Можливо, зловмисники знали, чия це автівка", - розповіли виданню в силових структурах. Там повідомили, що наразі злочин не розкрито.
Сама Крюкова також підтвердила РБК-Україна інформацію про підпал.
Дещо згодом вона розповіла про подію, що трапилась, у своєму Facebook та оприлюднила фото згорілого транспортного засобу.
Згоріла машина Крюкової (фото: facebook.com/kryukova)
"Вночі 14 лютого таємний та одержимий шанувальник, який вважав, що санкцій у моєму житті недостатньо, привітав мене з Днем закоханих - спалив автівку", - наголосила вона.
Крюкова розповіла, що авто горіло потужно, проте вона "витримала паузу" для того, щоб "поспостерігати, хто і як проявиться" та щоб "не заважати поліції робити свою роботу".
"І ось сьогодні новина просочилася в пресу. Вимушена прокоментувати.
Що сказати? Замовники зрозумілі. Виконавців шукає поліція, і, судячи з першого враження, у цій організації є професіонали, які люблять свою роботу. Тому я вірю, що вони впораються з пошуком зловмисника і без мене", - написала журналіст і додала, що "висновків не буде", адже вона чудово усвідомлює "ціну свободи слова в нашій країні".
Допис Крюкової (скриншот: facebook.com/kryukova)
Варто зазначити, що нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію нові санкції РНБО. До санкційного списку потрапила, зокрема, і Світлана Крюкова.
Нагадаємо, останнім часом почастішали випадки підпалів транспортних засобів як військових, так і цивільних українців.
Приміром нещодавно СБУ затримала шістьох підлітків в Одеській області, які підпалювали авто ЗСУ на замовлення Росії.
З огляду на це Верховній Раді навіть пропонують ввести спеціальне покарання за підпал авто військових. Це має забезпечити справедливість та захист для тих, хто віддає своє життя й здоров'я за незалежність України.
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