У Києві підпалили автомобіль екс-заступниці головреда "Страна.ua"

У Києві підпалили автомобіль колишньої заступниці головного редактора видання "Страна.ua" Світлани Крюкової. Подія трапилась в ніч на 14 лютого 2025 року.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відомо про підпал автомобіля Крюкової

Джерела РБК-Україна у правоохоронних органах повідомили, що попередня версія слідства - навмисний підпал.

"Можливо, зловмисники знали, чия це автівка", - розповіли виданню в силових структурах. Там повідомили, що наразі злочин не розкрито.

Сама Крюкова також підтвердила РБК-Україна інформацію про підпал.

Дещо згодом вона розповіла про подію, що трапилась, у своєму Facebook та оприлюднила фото згорілого транспортного засобу.

Згоріла машина Крюкової (фото: facebook.com/kryukova)

"Вночі 14 лютого таємний та одержимий шанувальник, який вважав, що санкцій у моєму житті недостатньо, привітав мене з Днем закоханих - спалив автівку", - наголосила вона.

Крюкова розповіла, що авто горіло потужно, проте вона "витримала паузу" для того, щоб "поспостерігати, хто і як проявиться" та щоб "не заважати поліції робити свою роботу".

"І ось сьогодні новина просочилася в пресу. Вимушена прокоментувати.

Що сказати? Замовники зрозумілі. Виконавців шукає поліція, і, судячи з першого враження, у цій організації є професіонали, які люблять свою роботу. Тому я вірю, що вони впораються з пошуком зловмисника і без мене", - написала журналіст і додала, що "висновків не буде", адже вона чудово усвідомлює "ціну свободи слова в нашій країні".

Допис Крюкової (скриншот: facebook.com/kryukova)

Варто зазначити, що нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію нові санкції РНБО. До санкційного списку потрапила, зокрема, і Світлана Крюкова.