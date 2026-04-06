Одна гривня моральної шкоди: журналістка Крюкова виграла суд проти блогера Лаченкова
Підсанкційна журналістка Світлана Крюкова виграла судовий позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти блогера Ігоря Лаченкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналістки у соцмережах.
Що вирішив суд
Суд визнав інформацію, поширену у Telegram-каналі "Лачен пише", такою, що принижує честь і гідність журналістки. Також ухвалено рішення відшкодувати моральну шкоду та стягнути судовий збір.
Згідно з рішенням, Лаченков має сплатити Крюковій 1 гривню моральної шкоди та 2422,40 гривні судового збору.
Що каже Крюкова
Журналістка заявила, що це не перший виграний її командою адвокатів судовий процес.
"Я буду і надалі системно працювати та змушу відповідати за слова всіх, хто писав про мене бруд", - зазначила вона.
Крюкова також додала, що у разі невиконання рішення суду Ігор Лаченков може отримати кримінальне провадження.
Що було раніше
Раніше РБК-Україна писало, що Світлана Крюкова також виграла суд у голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина. За її словами, він має публічно вибачитися.
Нагадаємо, у березні 2025 року журналістка Світлана Крюкова звернулася до Верховного Суду з позовом, оскаржуючи указ президента України про запровадження щодо неї персональних санкцій.
Йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке передбачає обмеження строком на 10 років. Крюкова заявила, що має намір зробити розгляд справи публічним.