Одна гривня моральної шкоди: журналістка Крюкова виграла суд проти блогера Лаченкова

14:20 06.04.2026 Пн
Світлана Крюкова попередила про кримінальне провадження проти Ігоря Лаченкова
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Крюкова виграла суд проти Лаченкова (freepik.com)

Підсанкційна журналістка Світлана Крюкова виграла судовий позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти блогера Ігоря Лаченкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналістки у соцмережах.

Читайте також: У Києві підпалили автомобіль екс-заступниці головреда "Страна.ua"

Що вирішив суд

Суд визнав інформацію, поширену у Telegram-каналі "Лачен пише", такою, що принижує честь і гідність журналістки. Також ухвалено рішення відшкодувати моральну шкоду та стягнути судовий збір.

Згідно з рішенням, Лаченков має сплатити Крюковій 1 гривню моральної шкоди та 2422,40 гривні судового збору.

Що каже Крюкова

Журналістка заявила, що це не перший виграний її командою адвокатів судовий процес.

"Я буду і надалі системно працювати та змушу відповідати за слова всіх, хто писав про мене бруд", - зазначила вона.

Крюкова також додала, що у разі невиконання рішення суду Ігор Лаченков може отримати кримінальне провадження.

Що було раніше

Раніше РБК-Україна писало, що Світлана Крюкова також виграла суд у голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослава Юрчишина. За її словами, він має публічно вибачитися.

Нагадаємо, у березні 2025 року журналістка Світлана Крюкова звернулася до Верховного Суду з позовом, оскаржуючи указ президента України про запровадження щодо неї персональних санкцій.

Йдеться про рішення Ради національної безпеки і оборони України, яке передбачає обмеження строком на 10 років. Крюкова заявила, що має намір зробити розгляд справи публічним.

Більше по темі:
Суд Верховний суд
Новини
Одеса в жалобі після нічної атаки: серед жертв мама та її 2-річна донька
Одеса в жалобі після нічної атаки: серед жертв мама та її 2-річна донька
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла