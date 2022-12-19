В ОДКБ анонсували навчання біля кордонів НАТО

Зась зазначив, що у цій ситуації вистачає навчань, які проводять білоруські та російські війська на території Білорусі.

"Цього достатньо в цій ситуації. Наступного року планується ціла низка навчань з боку ОДКБ, і це теж можна розглядати як міру стратегічного стримування", - заявив він.

Крім того, Зась додав, що організація за потреби може "оперативно розгорнути велике угруповання" миротворчих сил.

Зазначимо, до ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.