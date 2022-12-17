Аналітики ISW назвали мету візиту Путіна до Білорусі

Президент Росії Володимир Путін має намір чинити тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська, а також створити умови для нового наступу на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Президент Росії Володимир Путін чинитиме тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська.

Кремль прагне використати Союзну державу для встановлення російського контролю над Білоруссю.

Лукашенко вже створює інформаційні умови, щоби відхилити вимоги російської інтеграції, як він це робив десятиліттями.

Лукашенко підкреслив, що "Білоруссю керує ніхто, крім нас", і що Білорусь готова будувати відносини з Росією, але їхні зв'язки "завжди повинні виходити з того, що ми є суверенною та незалежною державою".

Лукашенко досі значною мірою чинив опір посиленим вимогам Росії про інтеграцію та відмовлявся залучити білоруські сили для участі у російському вторгненні в Україну.

Візит до Мінська може вказувати на те, що Путін намагається створити умови для поновлення наступу на Україну.

Наразі ISW оцінює вторгнення Росії в Україну з Білорусі як низьке, але можливе. Малоймовірно, що білоруські сили вдертися до України без російського ударного угруповання. Не очевидно, що Лукашенко відправить білоруські війська воювати в Україні навіть разом із російськими військами.

Однак зустріч Путіна та Лукашенка, як мінімум, сприятиме проведенню окремої російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб зламати волю України та готовність Заходу підтримувати Україну. Ця зустріч підкріпить російську інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб переконати українців та мешканців Заходу у тому, що Росія може атакувати Україну з Білорусі. Тривалі удари Росії по Києву, постійні перекидання військ у Білорусь і войовнича риторика, що триває, є частиною цієї інформаційної операції.

Кремль навряд чи зламає волю українців до боротьби. Москва, ймовірно, намагається переконати Захід визнати, що Україна нібито не може суттєво змінити нинішню лінію фронту і що війна фактично зайшла у глухий кут.

ISW вважає, що такий висновок є неточним і що Україна має добрі шанси відновити значну критичну територію в найближчі місяці.

Ключові висновки аналітиків ISW

Дмитро Медведєв зробив підбурювальні, але недоречні коментарі щодо підтримки інформаційних операцій, спрямованих на ослаблення підтримки України Заходом.

Лукашенко вже створює інформаційні умови, щоби відхилити вимоги російської інтеграції.

Майбутній візит Путіна до Мінська може свідчити, що він створює умови для нового наступу з білоруської території.

Зустріч Путіна та Лукашенка, швидше за все, призведе до окремої російської інформаційної операції, спрямованої на те, щоб зламати волю України та готовність Заходу підтримувати Україну.

Президент Росії Володимир Путін проігнорував найгірші оцінки потенційних збитків для російської економіки, перш ніж розпочати своє повномасштабне вторгнення в Україну.

Росія продовжує стикатися з економічними проблемами, які є прямим наслідком війни в Україні.

Російські війська вели контрудари у районі Сватове та Кремінна.

Російські війська продовжували наступальні дії на напрямках Бахмут та Авдіївка-Донецьк.

Війська РФ продовжували оборону на лівому березі Дніпра.

Російські чиновники, швидше за все, боротимуться за набір додаткових військовослужбовців за контрактом.

Російська окупаційна влада продовжувала захоплення цивільної інфраструктури для надання допомоги пораненим російським військовослужбовцям.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Росія може відновити наступ у лютому, у кращому випадку у березні, а в гіршому – у січні.

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