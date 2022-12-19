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В ОДКБ анонсировали учения у границ НАТО

Фото: в ОДКБ анонсировали учения у границ НАТО (odkb.csto.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году проведет ряд учений на западных границах.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Зась отметил, что в данной ситуации хватает учений, которые проводят белорусские и российские войска на территории Беларуси.

"Этого достаточно в данной ситуации. В следующем году планируется целый ряд учений со стороны ОДКБ, и это тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", - заявил он.

Кроме того, Зась добавил, что организация при необходимости может "оперативно развернуть большую группировку" миротворческих сил.

Отметим, в ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Как известно, сегодня президент России Владимир Путин прилетит в Минск для встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Аналитики ISW считают, что Путин собирается оказывать давление на президента Беларуси, чтобы создать условия для нового наступления на Украину.

Тем временем в Кремле утверждают, что российский диктатор не собирается принуждать Лукашенко привлечь Беларусь к войне против Украины.

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