В ОДКБ анонсували навчання біля кордонів НАТО
Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) у 2023 році проведе низку навчань на західних кордонах.
Про це заявив генеральний секретар організації Станіслав Зась, передає РБК-Україна з посиланням на "Белта".
Зась зазначив, що у цій ситуації вистачає навчань, які проводять білоруські та російські війська на території Білорусі.
"Цього достатньо в цій ситуації. Наступного року планується ціла низка навчань з боку ОДКБ, і це теж можна розглядати як міру стратегічного стримування", - заявив він.
Крім того, Зась додав, що організація за потреби може "оперативно розгорнути велике угруповання" миротворчих сил.
Зазначимо, до ОДКБ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.
Як відомо, сьогодні президент Росії Володимир Путін прилетить до Мінська для зустрічі зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком.
Аналітики ISW вважають, що Путін збирається тиснути на президента Білорусі, щоб створити умови для нового наступу на Україну.
Тим часом у Кремлі стверджують, що російський диктатор не має наміру примушувати Лукашенка залучити Білорусь до війни проти України.
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