В ОДКБ анонсировали учения у границ НАТО

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2023 году проведет ряд учений на западных границах.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает РБК-Украина со ссылкой на " Белта ".

Зась отметил, что в данной ситуации хватает учений, которые проводят белорусские и российские войска на территории Беларуси.

"Этого достаточно в данной ситуации. В следующем году планируется целый ряд учений со стороны ОДКБ, и это тоже можно рассматривать как меру стратегического сдерживания", - заявил он.

Кроме того, Зась добавил, что организация при необходимости может "оперативно развернуть большую группировку" миротворческих сил.

Отметим, в ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.