Ни один вирус гриппа в Украине лабораторно не подтвержден, - Минздрав

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За последнюю неделю в Украине более 161,5 тыс. человек заболели ОРВИ

В Украине пока лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа не получено. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что в течение последней недели, 22 - 28 октября, зафиксированы только случаи острого респираторного вирусного заболевания (ОРВИ). В частности, за неделю заболело 161 524 человека, из них 68,9% - дети в возрасте до 17 лет.

"По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых увеличился на 17,6%, а среди детей до 17 лет - на 11,2%", - сообщили в ЦОС.



Также за неделю зарегистрировано 39 случаев гриппоподобного заболевания и 18 случаев тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа нет.



"Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на уровне, характерном для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости гриппом составляет 382,6 на 100 000 населения, что на 26,2% меньше эпидемического порога по Украине", - добавили в Центре.



Всего с начала эпидемического сезона в Украине против гриппа вакциновалися 24 тыс. 86 человек, среди них 25% - дети.

Напомним, в Киеве по состоянию на 30 октября было зарегистрировано более 14. тыс. больных гриппом и ОРВИ. По информации КГГА, на сегодня в Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа в 23 медицинских учреждениях столицы. Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен.