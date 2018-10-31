ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кількість хворих на грип та ОРВІ у Києві перевищила 14 тисяч

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 14:17
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Серед хворих 69% - діти

У Києві станом на 30 жовтня було зареєстровано понад 14. тис. хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, передає РБК-Україна із посиланням на КМДА.

Серед хворих 4 тис. 363 дорослих та 9 тис. 671 дітей. Діти у структурі захворюваності складають 69%. Від початку епідсезону у Києві від грипу вакцинувалися 6 тис. 325 осіб, у тому числі 1 тис. 615 дітей.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я у цьому епідсезоні на території України циркулюватимуть наступні штами грипу: вірус, подібний А Michigan (H1N1); вірус, подібний А Singapore (H3N2) та вірус подібний В Colorado.

Нагадаємо, за інформацією КМДА, на сьогодні в Києві можна пройти вакцинацію від грипу у 23 медичних закладах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 та 313 гривень.

У Києві можна вакцинуватися від грипу в 23 медзакладах У Києві через помилки програмного забезпечення платіжки за жовтень прийдуть без субсидій, - КМДА
Новини України КиївОРВИГрип
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся