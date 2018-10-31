Кількість хворих на грип та ОРВІ у Києві перевищила 14 тисяч

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Серед хворих 69% - діти

У Києві станом на 30 жовтня було зареєстровано понад 14. тис. хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, передає РБК-Україна із посиланням на КМДА.

Серед хворих 4 тис. 363 дорослих та 9 тис. 671 дітей. Діти у структурі захворюваності складають 69%. Від початку епідсезону у Києві від грипу вакцинувалися 6 тис. 325 осіб, у тому числі 1 тис. 615 дітей.

За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров’я у цьому епідсезоні на території України циркулюватимуть наступні штами грипу: вірус, подібний А Michigan (H1N1); вірус, подібний А Singapore (H3N2) та вірус подібний В Colorado.

Нагадаємо, за інформацією КМДА, на сьогодні в Києві можна пройти вакцинацію від грипу у 23 медичних закладах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 та 313 гривень.