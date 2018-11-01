Жоден вірус грипу в Україні лабораторно не підтверджений, - МОЗ

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За останній тиждень в Україні понад 161,5 тис. людей захворіли на ГРВІ

В Україні поки що лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу не отримано. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Зазначається, що протягом останнього тижня, 22 - 28 жовтня, зафіксовано лише випадки гострого респіраторного вірусного захворювання (ГРВІ). Зокрема, за тиждень захворіло 161 524 особи, із них 68,9% - діти віком до 17 років.

"Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 17,6%, а серед дітей до 17 років - на 11,2%", - повідомили в ЦГЗ.



Також за тиждень зареєстровано 39 випадків грипоподібного захворювання та 18 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції, проте лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу немає.



"Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні перебуває на неепідемічному рівні, характерному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності на грип становить 382,6 на 100 000 населення, що на 26,2% менше епідемічного порогу по Україні", - додали в Центрі.



Загалом з початку епідемічного сезону в Україні проти грипу вакциновалися 24 тис. 86 осіб, серед них 25% - діти.

Нагадаємо, у Києві станом на 30 жовтня було зареєстровано понад 14. тис. хворих на грип та ГРВІ. За інформацією КМДА, на сьогодні в Києві можна пройти вакцинацію від грипу у 23 медичних закладах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 та 313 гривень.