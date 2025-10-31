Один з трьох російських "Орєшників" знищили СБУ та ГУР в Капустиному Яру, - Малюк

"До цього ми жодного разу не озвучували, але коротко можемо сказати, що один із трьох "Орєшників" був успішно знищений на їх території - на Капустиному Яру - силами ГУР, СБУ і ЗСУ", - заявив він.

За словами Малюка, “знищення було стовідсоткове”.

Він наголосив, що ця операція жодним чином не афішувалася. Про знищення “Орєшніка” доповідали виключно Верховному головнокомандувачу - Президенту України.

Також, за словами голови СБУ, про результати операції знали кілька президентів інших країн.

Що відомо про ракету "Орєшнік"

Балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" належить до класу "земля-земля" і, за наявними даними, може бути оснащена як ядерною, так і звичайною боєголовкою.

Деталі про її технічні характеристики обмежені. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що ракета здатна вражати цілі зі швидкістю 10 Махів (2,5–3 км/с). Згідно з російською класифікацією, її дальність, ймовірно, досягає 5500 км.