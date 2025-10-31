Один из трех российских "Орешников" уничтожили СБУ и ГУР в Капустином Яру, - Малюк

"До этого мы ни разу не озвучивали, но коротко можем сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории - на Капустином Яру - силами ГУР, СБУ и ВСУ. Это была очень успешная операция и уже прошло много времени", - заявил он.

По словам Малюка, "уничтожение было стопроцентное".

Он подчеркнул, что эта операция никоим образом не афишировалась. Об уничтожении "Орешника" докладывали исключительно президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также, по словам главы СБУ, о результатах операции знали несколько президентов других стран.

Что известно о ракете "Орешник"

Баллистическая ракета средней дальности "Орешник" относится к классу "земля-земля" и, по имеющимся данным, может быть оснащена как ядерной, так и обычной боеголовкой.

Детали о ее технических характеристиках ограничены. Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что ракета способна поражать цели со скоростью 10 Махов (2,5-3 км/с). Согласно российской классификации, ее дальность, вероятно, достигает 5500 км.