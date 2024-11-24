AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакували Дніпро

Служба безпеки України показала журналістам уламки нової експериментальної балістичної ракети "Орєшнік". Саме нею окупанти ударили по заводу у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press .

Фрагменти ракети під назвою "Орешник", яка, за словами Пентагону, базується на російській міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубеж" - ще не проаналізовані.

Агентство заважило, що, за словами представників Служби безпеки України, AP та інші ЗМІ змогли побачити фрагменти до того, як їх забрали слідчі.

"Від зброї, яка може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, залишилися обвуглені, понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину", - зауважили представники видання.

Анонімний експерт в СБУ зазначив, що залишки такої ракети виявлено на території України вперше.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що ракета була випущена з 4-го ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії й летіла 15 хвилин, перш ніж вдарити по Дніпру.