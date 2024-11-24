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AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакували Дніпро

Україна, Неділя 24 листопада 2024 16:59
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AP показало уламки ракети "Орєшнік", якою РФ атакували Дніпро Фото: Україна показала уламки нової експериментальної ракети РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Служба безпеки України показала журналістам уламки нової експериментальної балістичної ракети "Орєшнік". Саме нею окупанти ударили по заводу у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Associated Press.

Фрагменти ракети під назвою "Орешник", яка, за словами Пентагону, базується на російській міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубеж" - ще не проаналізовані.

Агентство заважило, що, за словами представників Служби безпеки України, AP та інші ЗМІ змогли побачити фрагменти до того, як їх забрали слідчі.

"Від зброї, яка може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, залишилися обвуглені, понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину", - зауважили представники видання.

Анонімний експерт в СБУ зазначив, що залишки такої ракети виявлено на території України вперше.

У Головному управлінні розвідки України повідомили, що ракета була випущена з 4-го ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії й летіла 15 хвилин, перш ніж вдарити по Дніпру.

Ракета мала шість боєголовок, кожна з яких несла шість суббоєприпасів.

Нова балістична ракета Росії

Нагадаємо, що РБК-Україна вже повідомляло, що цього тижня Росія вперше застосувала проти України нову балістичну ракету. Повітряні сили ЗСУ спочатку заявили, що це була міжконтинентальна балістична ракета.

У мережі припустили, що Росія вперше використала ракету "Рубєж". Більше про цю ракету - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Натомість російський диктатор Володимир Путін заявив, що це нібито був випробувальний пуск ракетної системи "Орєшнік". Українська розвідка повідомила, що росіяни випустили по Дніпру ракету з комплексу "Кедр".

Начальник ГУР Кирило Буданов пояснював, що йдеться про одну й ту ж ракету, використана Путіним назва "Орєшнік" - це ракетна програма, а "Кедр" - ракетна система.

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