В один солнечный день мы встретимся снова. В Минобороны обратились к крымчанам

Минобороны обнародовало видео с кадрами из Крыма и заявило, что полуостров обязательно вернется под контроль Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны в Twitter .

Ролик сопровождается песней Веры Линн, в которой есть такие слова: "Мы встретимся снова, не знаю где, не знаю когда, но знаю, что в один солнечный день мы встретимся снова".

На видео изображены пейзажи из украинского Крыма, а также акции местных жителей, на которые они выходили с флагами Украины и крымских татар.

"Невыразимо больно быть надолго разлученным с человеком, которого любишь и будешь любить всегда", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, Украина уже готовит эвакуационные маршруты из Крыма для жителей, которые захотят покинуть полуостров на период деоккупации.

Также была разработана инструкция для гражданского населения как действовать во время деоккупации и возможных боевых действий в Крыму.

Советника главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переломный момент в войне произойдет, когда украинские военные деоккупируют Луганск и Донецк. Когда это случится, россияне сами уйдут из Крыма.

Кроме того, генерал Бен Ходжес считает, что Украина может полностью восстановить свой суверенитет, включительно с возвращением Крыма в течение следующего года.

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