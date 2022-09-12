Одного сонячного дня ми зустрінемося знову. У Міноборони звернулися до кримчан

Міноборони оприлюднило відео з кадрами з Криму та заявило, що півострів обов'язково повернеться під контроль України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Twitter .

Ролик супроводжувається піснею Віри Лінн, у якій є такі слова: "Ми зустрінемося знову, не знаю де, не знаю коли, та знаю, що одного сонячного дня ми зустрінемося знову".

На відео зображені краєвиди з українського Криму, а також акції місцевих жителів, на які вони виходили з прапорами України та кримських татар.

"Невимовно боляче бути надовго розлученим з людиною, яку любиш і будеш любити завжди", - говориться у повідомленні Міноборони.

Нагадаємо, Україна вже готує евакуаційні маршрути з Криму для жителів, які захочуть покинути півострів на період деокупації.

Також було розроблено інструкцію для цивільного населення, як діяти під час деокупації та можливих бойових дій у Криму.

Радника глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переломний момент у війні відбудеться, коли українські військові деокупують Луганськ і Донецьк. Коли це трапиться, росіяни самі підуть з Криму.

Окрім того, генерал Бен Ходжес вважає, що Україна може повністю відновити свій суверенітет, включно з поверненням Криму, протягом наступного року.

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