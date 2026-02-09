Один постріл - троє "200": артилеристи влучно відпрацювали по ворогу під Покровськом

Бойові дії на Сході

Нагадаємо, раніше у Покровську Донецької області українські військові знищили самохідну артилерійську установку російських десантників. Це зірвало підготовку штурму росіян на Гришине.

Окрім того, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що російські війська підтягують резерви в район Покровська та здійснюють спроби прориву силами малих штурмових підрозділів.

Також раніше повідомлялося, що неподалік Покровська українських захисників вдалося уберегти від захоплення противником завдяки ефективній роботі аеророзвідки й ударних дронів.

Крім того, екіпаж танка Leopard 2 зі складу 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської точним вогнем ліквідував рештки ворожого десанту на околицях Гришиного.