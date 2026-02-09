Один выстрел - трое "200": артиллеристы точно отработали по врагу под Покровском

Боевые действия на Востоке

Напомним, ранее в Покровске Донецкой области украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку российских десантников. Это сорвало подготовку штурма россиян на Гришино.

Кроме того, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что российские войска подтягивают резервы в район Покровска и осуществляют попытки прорыва силами малых штурмовых подразделений.

Также ранее сообщалось, что неподалеку Покровска украинских защитников удалось уберечь от захвата противником благодаря эффективной работе аэроразведки и ударных дронов.

Кроме того, экипаж танка Leopard 2 из состава 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской точным огнем ликвидировал остатки вражеского десанта в окрестностях Гришино.