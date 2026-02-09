Один постріл - троє "200": артилеристи влучно відпрацювали по ворогу під Покровськом

Сили оборони України влучним пострілом артилерії знищили російську диверсійну групу, яка намагалась проникнути у тил позицій ЗСУ біля Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу ДШВ ЗСУ.

Після підтвердження цілей по противнику прилетів точний вогневий удар артилерії калібру 155 мм. У результаті точного пострілу артилерії знищено трьох окупантів, й зрештою спробу проникнення ворожої ДРГ відбито.

"Диверсійно-розвідувальна група противника намагалася скористатись погіршенням погодних умов та спробувала непомітно просунутися у тил наших підрозділів. Рух ворога в лісосмузі своєчасно виявила артрозвідка 147-ї окремої артилерійської бригади", - зазначили у ДШВ.

Бойові дії на Сході

Нагадаємо, раніше у Покровську Донецької області українські військові знищили самохідну артилерійську установку російських десантників. Це зірвало підготовку штурму росіян на Гришине.

Окрім того, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що російські війська підтягують резерви в район Покровська та здійснюють спроби прориву силами малих штурмових підрозділів.

Також раніше повідомлялося, що неподалік Покровська українських захисників вдалося уберегти від захоплення противником завдяки ефективній роботі аеророзвідки й ударних дронів.

Крім того, екіпаж танка Leopard 2 зі складу 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської точним вогнем ліквідував рештки ворожого десанту на околицях Гришиного.