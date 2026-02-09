Один выстрел - трое "200": артиллеристы точно отработали по врагу под Покровском
Силы обороны Украины точным выстрелом артиллерии уничтожили российскую диверсионную группу, которая пыталась проникнуть в тыл позиций ВСУ возле Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса ДШВ ВСУ.
"Диверсионно-разведывательная группа противника пыталась воспользоваться ухудшением погодных условий и попыталась незаметно продвинуться в тыл наших подразделений. Движение врага в лесополосе своевременно обнаружила артрозведка 147-й отдельной артиллерийской бригады", - отметили в ДШВ.
После подтверждения целей по противнику прилетел точный огневой удар артиллерии калибра 155 мм. В результате точного выстрела артиллерии уничтожены три оккупанта, и в конце концов попытка проникновения вражеской ДРГ отбита.
Боевые действия на Востоке
Напомним, ранее в Покровске Донецкой области украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку российских десантников. Это сорвало подготовку штурма россиян на Гришино.
Кроме того, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что российские войска подтягивают резервы в район Покровска и осуществляют попытки прорыва силами малых штурмовых подразделений.
Также ранее сообщалось, что неподалеку Покровска украинских защитников удалось уберечь от захвата противником благодаря эффективной работе аэроразведки и ударных дронов.
Кроме того, экипаж танка Leopard 2 из состава 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской точным огнем ликвидировал остатки вражеского десанта в окрестностях Гришино.