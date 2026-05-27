UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Один з найбільших покупців російської нафти скорочує імпорт до мінімуму, - Reuters

18:51 27.05.2026 Ср
2 хв
Що стало причиною скорочення закупівель?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Анкара різко скорочує закупівлі російської нафти (Getty Images)

Туреччина у травні планує скоротити закупівлі російської нафти марки Urals до найнижчого рівня за останні півтора року.

За даними аналітичних компаній Kpler та LSEG, імпорт нафти Urals до Туреччини у травні становитиме в середньому близько 161 000 барелів на добу. Для порівняння, у січні-квітні цей показник складав 189 000 барелів, а в травні минулого року - 302 000 барелів.

Як зазначають джерела на ринку, Анкара звикла до великих знижок на сировину з РФ і наразі не готова купувати нафту за вищими цінами. Крім того, на падіння постачань вплинув зростаючий попит в Азії, зокрема в Індії, куди Росія активно перенаправляє свої ресурси.

Туреччина залишається третім у світі імпортером нафти з Росії після Індії та Китаю. Країна здебільшого купує саме марку Urals.

Проте зараз турецька сторона частково компенсує скорочення цих постачань за рахунок збільшення імпорту суміші CPC з Каспійського регіону. Цей сорт нафти постачається на ринок як з Росії, так і з Казахстану.

Послабдення нафтових санкцій проти РФ

Нагадаємо, 19 травня Велика Британія видала ліцензію, яка дозволяє імпорт дизельного пального та авіагасу, вироблених із російської нафти у третіх країнах. Рішення було ухвалено на тлі подорожчання пального через закриття Ормузької протоки.

У Єврокомісії заявили, що були здивовані рішенням Лондона послабити санкції у цій сфері. Україна також відреагувала на послаблення санкцій проти країни-агресорки.

Крім того, 18 травня глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон продовжив дію тимчасової 30-денної генеральної ліцензії. Вона дозволяє найбільш уразливим країнам отримати доступ до російської нафти, яка перебуває у морі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяТуреччинаНефть