Один з найбільших покупців російської нафти скорочує імпорт до мінімуму, - Reuters

Туреччина у травні планує скоротити закупівлі російської нафти марки Urals до найнижчого рівня за останні півтора року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними аналітичних компаній Kpler та LSEG, імпорт нафти Urals до Туреччини у травні становитиме в середньому близько 161 000 барелів на добу. Для порівняння, у січні-квітні цей показник складав 189 000 барелів, а в травні минулого року - 302 000 барелів.

Як зазначають джерела на ринку, Анкара звикла до великих знижок на сировину з РФ і наразі не готова купувати нафту за вищими цінами. Крім того, на падіння постачань вплинув зростаючий попит в Азії, зокрема в Індії, куди Росія активно перенаправляє свої ресурси.

Туреччина залишається третім у світі імпортером нафти з Росії після Індії та Китаю. Країна здебільшого купує саме марку Urals.

Проте зараз турецька сторона частково компенсує скорочення цих постачань за рахунок збільшення імпорту суміші CPC з Каспійського регіону. Цей сорт нафти постачається на ринок як з Росії, так і з Казахстану.

Послабдення нафтових санкцій проти РФ

Нагадаємо, 19 травня Велика Британія видала ліцензію, яка дозволяє імпорт дизельного пального та авіагасу, вироблених із російської нафти у третіх країнах. Рішення було ухвалено на тлі подорожчання пального через закриття Ормузької протоки.