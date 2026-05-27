ua en ru
Ср, 27 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Один из крупнейших покупателей российской нефти сокращает импорт до минимума, - Reuters

18:51 27.05.2026 Ср
2 мин
Что стало причиной сокращения закупок?
aimg Валерий Ульяненко
Один из крупнейших покупателей российской нефти сокращает импорт до минимума, - Reuters Фото: Анкара резко сокращает закупки российской нефти (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Турция в мае планирует сократить закупки российской нефти марки Urals до самого низкого уровня за последние полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Российские АЗС продают топливо по убыточным ценам: аналитики прогнозируют только ухудшение

По данным аналитических компаний Kpler и LSEG, импорт нефти Urals в Турцию в мае составит в среднем около 161 000 баррелей в сутки. Для сравнения, в январе-апреле этот показатель составлял 189 000 баррелей, а в мае прошлого года - 302 000 баррелей.

Как отмечают источники на рынке, Анкара привыкла к большим скидкам на сырье из РФ и пока не готова покупать нефть по более высоким ценам. Кроме того, на падение поставок повлиял растущий спрос в Азии, в частности в Индии, куда Россия активно перенаправляет свои ресурсы.

Турция остается третьим в мире импортером нефти из России после Индии и Китая. Страна в основном покупает именно марку Urals.

Однако сейчас турецкая сторона частично компенсирует сокращение этих поставок за счет увеличения импорта смеси CPC из Каспийского региона. Этот сорт нефти поставляется на рынок как из России, так и из Казахстана.

Ослабление нефтяных санкций против РФ

Напомним, 19 мая Великобритания выдала лицензию, которая позволяет импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Решение было принято на фоне подорожания топлива из-за закрытия Ормузского пролива.

В Еврокомиссии заявили, что были удивлены решением Лондона ослабить санкции в этой сфере. Украина также отреагировала на ослабление санкций против страны-агрессора.

Кроме того, 18 мая глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продлил действие временной 30-дневной генеральной лицензии. Она позволяет наиболее уязвимым странам получить доступ к российской нефти, которая находится в море.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Турция Нафта
Новости
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Зеленский направил Трампу срочное письмо о критической нехватке ПВО
Аналитика
"Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Дрон-дипломатия". Как Украина запускает экспорт оружия через Drone Deals и что это даст