Один из крупнейших покупателей российской нефти сокращает импорт до минимума, - Reuters

Турция в мае планирует сократить закупки российской нефти марки Urals до самого низкого уровня за последние полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным аналитических компаний Kpler и LSEG, импорт нефти Urals в Турцию в мае составит в среднем около 161 000 баррелей в сутки. Для сравнения, в январе-апреле этот показатель составлял 189 000 баррелей, а в мае прошлого года - 302 000 баррелей.

Как отмечают источники на рынке, Анкара привыкла к большим скидкам на сырье из РФ и пока не готова покупать нефть по более высоким ценам. Кроме того, на падение поставок повлиял растущий спрос в Азии, в частности в Индии, куда Россия активно перенаправляет свои ресурсы.

Турция остается третьим в мире импортером нефти из России после Индии и Китая. Страна в основном покупает именно марку Urals.

Однако сейчас турецкая сторона частично компенсирует сокращение этих поставок за счет увеличения импорта смеси CPC из Каспийского региона. Этот сорт нефти поставляется на рынок как из России, так и из Казахстана.

Ослабление нефтяных санкций против РФ

Напомним, 19 мая Великобритания выдала лицензию, которая позволяет импорт дизельного топлива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Решение было принято на фоне подорожания топлива из-за закрытия Ормузского пролива.