ua en ru
Вт, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Один із парків Києва назвуть на честь Параджанова: яка відома локація "зникне" з мапи

Вівторок 26 серпня 2025 18:28
UA EN RU
Один із парків Києва назвуть на честь Параджанова: яка відома локація "зникне" з мапи Один зі столичних парків можуть перейменувати на честь режисера Параджанова (фото: solom.kyivzelenbud.com)
Автор: Ірина Костенко

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій було підтримано проект рішення щодо перейменування одного з парків столиці на честь режисера Сергія Параджанова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської ради.

Який саме парк у Києві планують перейменувати

Українцям розповіли, що перейменувати на честь видатного режисера Сергія Параджанова планують парк "Юність" - у Солом'янському районі міста.

Із відповідною ініціативою виступили Національна спілка кінематографістів України та ДП "Національний центр Олександра Довженка".

Пізніше таку пропозицію погодила Комісія з питань найменувань та громадськість - шляхом рейтингового електронного голосування у додатку "Київ Цифровий".

Один із парків Києва назвуть на честь Параджанова: яка відома локація &quot;зникне&quot; з мапиСтоличний парк "Юність" (скриншот: youtube.com/@oleksandrsotnykov)

Депутатка КМР і голова постійної комісії Вікторія Муха пояснила, що Сергій Параджанов "був одним із найвпливовіших митців XX століття, творчість якого вийшла за межі часу, жанру й національностей".

"Його фільми, такі як "Тіні забутих предків" і "Колір граната", стали класикою світового кінематографу. У радянський час Сергія Параджанова переслідувала влада, багато його фільмів були заборонені, він провів кілька років у таборах, а після звільнення йому заборонили жити в Україні", - нагадала вона.

Отже, за словами представниці КМР, "вшанування його імені у міському просторі - це спосіб зберегти культурну пам'ять та свідчення унікального внеску видатного митця в українську і світову культуру".

"Цим рішенням ми віддаємо належну шану пам'яті видатного кінорежисера, сценариста, художника Сергія Параджанова. Саме тому ми підтримали рішення про перейменування парку "Юність" на його честь", - повідомила Муха.

Один із парків Києва назвуть на честь Параджанова: яка відома локація &quot;зникне&quot; з мапиПарк "Юність" у Києві (карта: google.com/maps)

Насамкінець вона зауважила, що 2024 рік було оголошено ЮНЕСКО роком Сергія Параджанова - на честь сторіччя від дня його народження. Це також підкреслює міжнародне визнання його творчої спадщини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України сформував список географічних об'єктів, у назві яких міститься "символіка російської імперської політики". Перейменувати можуть понад 250 різних об'єктів.

Крім того, ми розповідали, як в Україні "цікаво" перейменували деякі міста та яких назв уже немає.

Читайте також, як в Одесі дозволили знести понад 10 пам'ятників з імперською символікою.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ зміна назви Кінопродукція в Україні Соломенский район
Новини
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Виїзд за кордон для чоловіків до 22 років: Кабмін ухвалить зміни вже сьогодні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили