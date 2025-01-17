Від урочищ до залізничних станцій: В Україні можуть перейменувати понад 250 об'єктів
Кабінет міністрів України сформував список географічних об'єктів, у назві яких міститься "символіка російської імперської політики". Їх пропонують перейменувати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням документ, оприлюднений народним депутатом Олексієм Гончаренком у Telegram.
Про які саме географічні об'єкти йдеться
"Кабмін сформував список географічних об'єктів, назви яких містять символіку російської імперської політики", - повідомив парламентар.
Він додав, що було також надано пропозиції "щодо перейменування".
Згідно з повним списком пропозицій уряду (розміщеним у додатку до відповідної постанови), перейменувати у різних регіонах України пропонують:
- урочища (заповідні урочища);
- балки;
- річки (річка що пересихає, рукав, протока, затока);
- озера;
- залізничні станції (колійні пости, зупинні пункти);
- канали;
- джерела;
- ботанічні пам'ятки природи;
- геологічні пам'ятки природи;
- гідрологічні пам'ятки природи;
- парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;
- ліси;
- водосховища;
- ландшафтні заказники;
- ботанічні заказники;
- гори;
- кургани;
- острови;
- півострів тощо.
Повний перелік пропозицій щодо перейменувань географічних об'єктів в Україні (інфографіка: t.me/oleksiihoncharenko)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні "цікаво" перейменували деякі міста та яких назв уже немає.
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