Від урочищ до залізничних станцій: В Україні можуть перейменувати понад 250 об'єктів

Кабінет міністрів України сформував список географічних об'єктів, у назві яких міститься "символіка російської імперської політики". Їх пропонують перейменувати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням документ , оприлюднений народним депутатом Олексієм Гончаренком у Telegram.

Згідно з повним списком пропозицій уряду (розміщеним у додатку до відповідної постанови), перейменувати у різних регіонах України пропонують:

Він додав, що було також надано пропозиції "щодо перейменування".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні "цікаво" перейменували деякі міста та яких назв уже немає.

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