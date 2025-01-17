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Від урочищ до залізничних станцій: В Україні можуть перейменувати понад 250 об'єктів

П'ятниця 17 січня 2025 16:50
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Від урочищ до залізничних станцій: В Україні можуть перейменувати понад 250 об'єктів Кабмін пропонує перейменувати географічні об'єкти з російською символікою (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Кабінет міністрів України сформував список географічних об'єктів, у назві яких міститься "символіка російської імперської політики". Їх пропонують перейменувати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням документ, оприлюднений народним депутатом Олексієм Гончаренком у Telegram.

Про які саме географічні об'єкти йдеться

"Кабмін сформував список географічних об'єктів, назви яких містять символіку російської імперської політики", - повідомив парламентар.

Він додав, що було також надано пропозиції "щодо перейменування".

Згідно з повним списком пропозицій уряду (розміщеним у додатку до відповідної постанови), перейменувати у різних регіонах України пропонують:

  • урочища (заповідні урочища);
  • балки;
  • річки (річка що пересихає, рукав, протока, затока);
  • озера;
  • залізничні станції (колійні пости, зупинні пункти);
  • канали;
  • джерела;
  • ботанічні пам'ятки природи;
  • геологічні пам'ятки природи;
  • гідрологічні пам'ятки природи;
  • парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;
  • ліси;
  • водосховища;
  • ландшафтні заказники;
  • ботанічні заказники;
  • гори;
  • кургани;
  • острови;
  • півострів тощо.

Повний перелік пропозицій щодо перейменувань географічних об'єктів в Україні (інфографіка: t.me/oleksiihoncharenko)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в Україні "цікаво" перейменували деякі міста та яких назв уже немає.

Читайте також, як в Одесі дозволили знести понад 10 пам'ятників з імперською символікою.

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