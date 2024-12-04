Не лише Пушкін. В Одесі дозволили знести понад 10 пам'ятників з імперською символікою

У середу, 4 грудня, під час сесії Одеської міської ради депутати підтримали виділення коштів на проекти демонтажу понад 10 пам'ятників з російською символікою.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відеотрансляцію засідання.

Що відомо про рішення депутатів Одеської міськради

Після голосування Одеської міської ради за пункт 2.1 порядку денного, депутат від "Європейської солідарності" Марина Бойко подякувала колегам за його "практично одностайну підтримку".

Результати голосування (скриншот: youtube.com/@OMR_Stream)

"Зокрема тому, що він, окрім іншого, передбачає направлення коштів на проектування робіт по демонтажу 12 пам'ятників, які містять символіку російської імперської політики", - пояснила вона.

Політик зауважила, що це - лише перший крок, але дуже важливий.

Крім того, депутат звернулась до управління капітального будівництва.

"Висловлюю щире сподівання, що всі тендери стосовно визначення виконавців проектно-технічних робіт будуть проведені вчасно. Згідно з процедурами. Без затримок", - наголосила Бойко.

Які саме пам'ятники планують демонтувати в Одесі

Згідно з проектом, в цілому на розробку документації з демонтажу, вилучення та перенесення виділили 200 тисяч гривень.

По 20 тисяч гривень мають витратити:

на пам'ятник вченому Вікторові Глушку

на братську могилу червоногвардійців, які загинули в боротьбі за встановлення радянської влади в Одесі у січні 1918 року

на пам'ятник Олександру II (пам'ятна колона на честь закладки парку)

на пам'ятник партизанці та розвідниці Зої Космодем'янській

на бюст маршала Родіона Малиновського

на пам'ятник генералу Івану Черняховському

на пам'ятник льотчику Валерію Чкалову

По 10 тисяч гривень запланували витратити: