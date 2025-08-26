Один из парков Киева назовут в честь Параджанова: какая известная локация "исчезнет" с карты
На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и общественных коммуникаций был поддержан проект решения о переименовании одного из парков столицы в честь режиссера Сергея Параджанова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.
Какой именно парк в Киеве планируют переименовать
Украинцам рассказали, что переименовать в честь выдающегося режиссера Сергея Параджанова планируют парк "Юность" - в Соломенском районе города.
С соответствующей инициативой выступили Национальный союз кинематографистов Украины и ГП "Национальный центр Александра Довженко".
Позже такое предложение согласовала Комиссия по вопросам наименований и общественность - путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой".
Столичный парк "Юность" (скриншот: youtube.com/@oleksandrsotnykov)
Депутат КГС и глава постоянной комиссии Виктория Муха объяснила, что Сергей Параджанов "был одним из самых влиятельных художников XX века, творчество которого вышло за пределы времени, жанра и национальностей".
"Его фильмы, такие как "Тени забытых предков" и "Цвет граната", стали классикой мирового кинематографа. В советское время Сергея Параджанова преследовала власть, многие его фильмы были запрещены, он провел несколько лет в лагерях, а после освобождения ему запретили жить в Украине", - напомнила она.
Следовательно, по словам представительницы КГС, "чествование его имени в городском пространстве - это способ сохранить культурную память и свидетельство уникального вклада выдающегося творца в украинскую и мировую культуру".
"Этим решением мы отдаем должное памяти выдающегося кинорежиссера, сценариста, художника Сергея Параджанова. Именно поэтому мы поддержали решение о переименовании парка "Юность" в его честь", - сообщила Муха.
Парк "Юность" в Киеве (карта: google.com/maps)
В завершение она отметила, что 2024 год был объявлен ЮНЕСКО годом Сергея Параджанова - в честь столетия со дня его рождения. Это также подчеркивает международное признание его творческого наследия.
